Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le neuvième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Viktor Gyökeres à la première place. S’il n’a pas joué en championnat, mais en Coupe du Portugal contre Amarante (6-0) où il a marqué, le buteur suédois a finalement inscrit 16 buts en 11 matches.

Juste derrière lui, Robert Lewandowski arrive à la deuxième place avec 15 buts en 14 matches. L’attaquant polonais a trouvé la faille contre le Celta de Vigo (2-2) et a ainsi pu soigner ses statistiques. Le podium est complété par Harry Kane qui arrive à la troisième place. Fort d’un triplé contre Augsbourg (3-0), l’attaquant anglais s’offre une belle remontée et peut se targuer d’un solide bilan de 14 buts en 11 matches.

Mohamed Salah fait son entrée

La quatrième place revient à Erling Haaland qui glisse du podium avec ses 12 buts en 12 matches. Le buteur de Manchester City n’a pas su s’illustrer lors de la large défaite 4-0 de son équipe face à Tottenham. Cinquième, Mateo Retegui suit avec 12 buts en 13 matches. Alors que son équipe s’est imposée, 3-1 conte Parme, l’attaquant italien a su inscrire un nouveau pion. Juste derrière, c’est Manfred Ugalde qui surgit à la sixième place. Fort d’un quadruplé avec le Spartak Moscou dans le derby contre le Lokomotiv Moscou, le voici désormais crédité de 12 buts en 16 matches. La septième place revient à Omar Marmoush avec 11 buts en 11 matches. L’attaquant égyptien de l’Eintracht Francfort n’a pas marqué ce samedi malgré la victoire 1-0 des siens contre le Werder Brême.

Muet également, Bradley Barcola suit à la huitième place, fort de 10 buts en 12 matches. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas su s’illustrer malgré la victoire des Franciliens contre Toulouse (3-0). Neuvième, Ayoub El Kaabi affiche un excellent bilan de 10 buts en 12 matches. Le Marocain sort d’un solide triplé avec l’Olympiakos contre l’AEK Athènes (4-1). Enfin, Mohamed Salah arrive à la dixième place grâce à ses 10 réalisations en 12 matches. Avec Liverpool face à Southampton (3-2), c’est lui qui a offert la victoire au Reds. Kasper Dolberg (Anderlecht), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et Mika Biereth (Sturm Graz) ont également marqué 10 buts, mais échouent aux portes du top 10.

Marcus Thuram (Inter Milan), Moise Kean (Fiorentina), Sem Steijn (Twente), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Dereck Kutesa (Servette), Toluwalase Arokodare (Genk) et Jefté Betancor (Panserraikos) suivent plus loin avec 9 buts. Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Ciro Immobile (Besiktas), Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk), Chris Wood (Nottingham Forest), Loren Moron (Aris), Galeno (FC Porto), Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Jhon Cordoba (FK Krasnodar), Bryan Mbeumo (Brentford), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Ante Budimir (Osasuna), Raphinha (Real Madrid) et Vinicius Junior (Real Madrid) comptabilisent 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens