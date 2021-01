Charles Boli prêté au Paris FC !

Le Paris FC, actuel cinquième de Ligue 2, a officialisé l’arrivée en prêt du jeune milieu Charles Boli. Le joueur, en manque de temps de jeu du côté de Lens son club formateur, rejoint la capitale pour les 6 prochains mois.

Blessé depuis le début de la saison, le jeune joueur de 22 ans espère retrouver du temps de jeu et son football dans ce nouveau challenge en Ligue 2, championnat qu’il a connu avec les Sangs et Or. « J’ai ressenti beaucoup de confiance de la part des dirigeants, du staff et du coach. Je rejoins un club qui me voulait et cela est important pour moi. J’ai désormais envie de rendre cette confiance sur le terrain. D’un point de vue personnel, je souhaite retrouver le plaisir de jouer, car je n’ai pas eu cette chance dernièrement. » a déclaré le joueur après la signature de son contrat.