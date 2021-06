Le PSG est en pole position pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

L'avenir de Sergio Ramos va animer l'été, en Espagne mais aussi dans toute l'Europe. Du haut de ses 35 ans et après presque deux décennies du côté de Madrid, l'Espagnol se cherche un nouveau challenge. Forcément, de nombreuses grosses écuries européennes sont intéressées, et un véritable feuilleton va démarrer pour s'offrir les services de celui qui en a encore sous le capot.

On le sait, le Paris Saint-Germain surveille ce dossier de près. En mai, nous vous révélions en exclusivité sur Foot Mercato qu'une offre avait déjà été préparée pour le joueur formé à Séville. Un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Et d'après AS, la possibilité de le voir à Paris commence à prendre de l'ampleur.

Le PSG propose plus d'argent

Le journal précise que le principal concerné a trois offres sur la table en ce moment : le PSG et les deux clubs de Manchester, même si dans les cas des Citizens, il s'agissait surtout d'approches timides. Comme nous l'avons révéler un peu plus tôt dans la journée, c'est celle du club de Ligue 1 qui intéresse le plus le joueur au moment où ces lignes sont écrites, notamment parce qu'elle est supérieure financièrement. S'il devait en revanche choisir entre les deux clubs de la ville anglaise, son choix se tournerait vers les Red Devils.

Les deux années de contrat proposées par Paris et la possibilité de vivre dans la Ville Lumière font aussi la différence pour l'instant, du moins par rapport aux deux écuries de Premier League. « Sergio Ramos a, actuellement, beaucoup de possibilités de jouer à Paris la saison prochaine », résume le journal espagnol. Affaire à suivre...