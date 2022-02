OL : Rayan Cherki donne de ses nouvelles

Sorti sur blessures quelques minutes seulement après son entrée en jeu, Rayan Cherki a vécu une soirée compliquée face à Monaco samedi dernier. «Les examens passés par l’international Espoir ont révélé une fracture non déplacée du 5ème métatarse nécessitant une opération, prévue ce mercredi. Rayan Cherki devra observer une période d’immobilisation d’une durée de 3 mois minimum», avait annoncé le club dans un communiqué.

Mercredi soir, après l'opération, le Lyonnais a souhaité donner de ses nouvelles à ses supporters, dans un message sur Twitter accompagné d'une photo de lui dans un lit d'hôpital : «Opération terminée et réussie. Malgré ma déception, je suis déterminé à revenir grandi et renforcé de cette blessure. Merci à toutes et à tous pour votre soutien dans cette épreuve. Maintenant, tous à fond derrière l’équipe pour l’aider à atteindre nos objectifs.»