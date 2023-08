L’OM tente un ultime coup sur le mercato !

La suite après cette publicité

Décidément, le Sporting Braga et l’OM sont liés ces derniers temps. Il y avait bien sûr eu le transfert de Vitinha l’hiver dernier. Et les Marseillais ont peut-être regardé avec amertume le club portugais éliminer leur bourreau, le Panathinaikos, en barrage de la Ligue des Champions hier. En tout cas, les discussions ne sont pas rompues entre les dirigeants des deux clubs.

En effet, comme l’informe L’Equipe, l’Olympique de Marseille discute actuellement avec Braga au sujet du transfert de l’international lybien Al-Musrati (Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati de son nom complet). Les négociations ont débuté, et une offre officielle devrait être rapidement formulée. Al-Musrati évolue au poste de milieu défensif.

Un entrejeu finalement trop dépeuplé ?

Véritable icône de son pays (la Libye) où il est capitaine et compte 42 sélections en équipe nationale, Al Musrati s’est imposé comme une référence du championnat portugais qu’il avait rejoint en 2017. Après un bon passage du côté de Vitória de Guimarães puis de Rio Ave, il avait convaincu Braga de miser sur lui en 2020. Par la suite, il est vite devenu un incontournable de son équipe. Capable d’évoluer dans un milieu à trois devant la défense ou à deux, ce milieu de 27 ans s’est souvent illustré par sa capacité à gratter des ballons et à imposer son impact physique impressionnant (1m89). La saison dernière, après une nouvelle saison pleine, Al-Musrati avait tapé dans l’oeil des clubs de Premier League. Mais son président avait réclamé plus de 25 millions, ce qui avait refroidi les clubs intéressés.

Initialement, l’OM ne semblait pas désireux de se renforcer dans l’entrejeu, même en comptabilisant le départ de Mattéo Guendouzi, parti à la Lazio. Avec Rongier, Veretout et Kondogbia, le club phocéen semblait suffisamment armé. Mais le dernier cité est blessé pour quelques semaines, tandis que Pape Gueye est suspendu jusqu’ début décembre. Peut-être que Longoria a flairé avec Al-Musrati une dernière belle opportunité sur le mercato…