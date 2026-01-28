Menu Rechercher
Commenter 26
Ligue des Champions

LdC : un absent de poids dans le groupe du PSG

Par Sebastien Denis
1 min.
Vitinha face à Tottenham @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Ce mercredi soir face à Newcastle au Parc des Princes, le PSG a son destin entre ses mains pour continuer son parcours en Ligue des Champions. Les champions d’Europe en titre viennent d’ailleurs de communiquer le groupe de 20 joueurs retenu par Luis Enrique pour affronter les Magpies.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Le groupe pour la réception de Newcastle, ce soir au Parc. 👊

#UCL
Voir sur X

Hormis les absences de Kang In Lee, de Quentin Ndjantou et surtout de Fabian Ruiz forfait de dernière minute, c’est un groupe au complet qui va préparer le dernier match de la phase de la Ligue des Champions.

Pour voir Hakimi et Dembélé à l’œuvre ce soir, découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Newcastle

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Newcastle Logo Newcastle
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier