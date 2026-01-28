LdC : un absent de poids dans le groupe du PSG

Ce mercredi soir face à Newcastle au Parc des Princes, le PSG a son destin entre ses mains pour continuer son parcours en Ligue des Champions. Les champions d’Europe en titre viennent d’ailleurs de communiquer le groupe de 20 joueurs retenu par Luis Enrique pour affronter les Magpies.

Hormis les absences de Kang In Lee, de Quentin Ndjantou et surtout de Fabian Ruiz forfait de dernière minute, c’est un groupe au complet qui va préparer le dernier match de la phase de la Ligue des Champions.

