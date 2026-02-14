Menu Rechercher
OM : Pancho Abardonado envoie un message aux ultras grévistes

Marseille 2-2 Strasbourg

À quelques minutes du coup d’envoi au Stade Vélodrome contre Strasbourg, le contexte restait extrêmement tendu autour de l’Olympique de Marseille, marqué par la fronde des tribunes, les banderoles hostiles et la grève d’une partie des groupes ultras. Dans cette atmosphère électrique pour ce match face à Strasbourg, l’intérimaire Jacques Abardonado a pris la parole au bord de la pelouse pour tenter de remobiliser tout le monde.

Au micro de beIN Sports, le technicien marseillais a livré un message direct, sans détour : « on doit être revanchards du match contre Paris. On doit faire un bon match pour nos supporters même si c’est délicat. On a eu une bonne semaine. Comment oublier ce qui s’est passé ? Penser au futur. Les supporters font grève ? Les joueurs savent pourquoi. C’est à nous de retourner le stade en notre faveur ! ». Un discours volontariste alors que le club traverse l’une des périodes les plus agitées de sa saison.

