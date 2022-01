Lille : Reinildo était à Madrid pour signer son contrat

L'Atletico Madrid accélère dans sa quête de latéraux défensifs en cette fin de mercato, après avoir conclu l'arrivée de Daniel Wass sur le côté droit, ils s'activent pour signer le lillois Reinildo sur le côté gauche. En effet le mozambicain était ciblé depuis un certain temps par les Colchoneros, qu'il devrait donc rejoindre en juillet, à l'issue de son contrat avec le LOSC, annonce AS.

Le joueur s'est rendu en avion privé à Madrid ce mercredi pour rencontrer les dirigeants, visiter le Wanda Metropolitano et parapher son contrat. Le latéral gauche souhaitait au départ rejoindre la Liga dès janvier pour permettre au club lillois de récupérer une indemnité de transfert mais le champion de France en titre a fait le choix de s'assoir sur cet argent et de conserver son joueur jusqu'à la fin de saison. Les Colchoneros récupéreront donc un joueur élu latéral gauche de la saison dernière en Ligue 1, et qui possède toutes les qualités défensives pour s'imposer dans l'équipe de Diego Simeone.