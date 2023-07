Un contrat sponsoring en or attend l’Inter Milan

L’Inter Milan touche au but pour son nouveau sponsor maillot. Quelques jours après avoir prolongé l’aventure avec l’équipementier Nike jusqu’en 2031, le club milanais est sur le point de toucher le gros lot. En effet, La Gazzetta Dello Sport informe qu’un accord avec Paramount+ est imminent ! Si le partenariat avec la plateforme de streaming américaine, estimé sur trois ans, venait à être ratifié, le pensionnaire de Serie A empocherait au total la somme astronomique de 42,2 millions de livres sterling, soit 50 millions d’euros, pour sa prochaine tunique.

Une aubaine pour la formation italienne quelques jours après que la Premier League ait refusé l’autorisation à Chelsea d’afficher la société étasunienne sur le devant de ses maillots. Pour rappel, Paramount + figurait déjà sur la tunique des Nerazzurri à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions perdue face à Manchester City (0-1) début juin ainsi que lors de la dernière journée de Serie A face à la Juventus Turin. Si l’accord initial prévoyait que Paramount + soit présent au dos de la tenue des Milanais, un accord de principe a été conclu la semaine dernière pour que le géant américain soit confirmé comme sponsor principal. Dans cette perspective, l’Inter percevrait 15 millions d’euros plus des bonus liés aux résultats de l’équipe en plus des 26 millions (plus 3 millions d’euros en bonus) prévus par l’accord entre Nike et le club rival de l’AC Milan. À cela doivent s’ajouter les 5 millions d’euros versé par Ebay dont l’entente prendra fin en juin 2024.

