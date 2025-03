OM : terrible coup dur redouté pour Leonardo Balerdi

Lors de la débâcle à Reims ce samedi (1-3), les Phocéens ont, en plus, déploré la sortie sur blessure de Leonardo Balerdi, touché au genou gauche. Le capitaine argentin a été remplacé dès la 33e minute de jeu après s’être blessé tout seul sur un appui. Il a tenté de poursuivre la rencontre après s’être fait strapper l’articulation, mais a dû se résoudre à sortir du terrain, diminué sur l’ouverture du score rémoise.

La suite après cette publicité

Des examens étaient attendus et les premiers résultats ne témoignent rien de bon. Selon les informations de L’Équipe, le capitaine marseillais craindrait de souffrir d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Des examens sont prévus en début de semaine pour identifier plus précisément sa blessure, qui pourrait donc être un terrible coup dur pour l’Argentin de 26 ans et pour l’OM en vue de la fin de saison à venir et d’une place en Ligue des Champions à conserver.