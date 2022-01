Le démenti du FC Barcelone sur les salaires de ses joueurs

Dans un communiqué publié ce vendredi, le FC Barcelone a démenti les informations concernant les salaires des joueurs, dévoilés par l'émission Onze de la chaîne catalane TV3. «En tout état de cause, les montants mentionnés dans l'information sont erronés, ne correspondent pas à la réalité et, en outre, dans le cas des trois premiers joueurs mentionnés, elle donne comme fixes des montants qui, étant variables, ne seront peut-être jamais mérités», peut-on lire dans le communiqué.

En plus de rappeler les baisses de salaire des vice-capitaines pour aider les finances du club, le Barça considère également «qu'il est inapproprié, non professionnel et de mauvaise foi que cette information soit présentée comme vraie et véridique et regrettons que des informations de ce type soient fournies qui affectent les droits personnels des joueurs et qui méritent, lorsqu'elles sont vraies, la plus grande confidentialité», conclut le communiqué.