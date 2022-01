Les salaires XXL du FC Barcelone dévoilés

Le FC Barcelone poursuit son mercato tambour battant. Après avoir fait venir Dani Alvès il y a quelques semaines, puis, plus récemment, Ferran Torres, le club catalan est parvenu à prêter avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison Philippe Coutinho à Aston Villa. Ce n'est sans doute pas l'accord du siècle mais c'est un gros salaire en moins à payer chaque mois. C'est bien cela dont il s'agit dans cet article. Avant l'officialisation du Brésilien, la chaîne Esport3 a dévoilé les plus gros salaires bruts du Barça.

On comprend mieux pourquoi il fallait absolument dégraisser. Le chantier avait déjà débuté l'été dernier avec le départ de Leo Messi au PSG. Certes, l'Argentin et les Culés voulaient rester ensemble mais la situation économique du club ne permettait pas un nouvel accord. C'est donc 135 millions d'euros (bruts donc) par an en moins à débourser. Le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid a également permis d'économiser un salaire de 21 M€ bruts à l'année.

Umtiti, 3e plus gros salaire du club

Philippe Coutinho touche lui 16 M€ par an et, même si ces six prochains mois, c'est Aston Villa qui lui versera son salaire, il peut encore revenir chez les Blaugranas en juin puisque son contrat court jusqu'en 2023. Ousmane Dembélé devrait lui partir l'été prochain, déclinant les offres de prolongation. Si c'est un coup dur pour la direction et Xavi, le départ du Français permettra de faire de grosses économies là aussi car il reçoit 12 M€ à l'année en salaire à son club.

Les dinosaures du vestiaire sont quant à eux presque tout en haut et sont toujours sous contrat. Même s'il avait accepté une réduction salariale durant la crise, Gerard Piqué a retrouvé ses 28 M€ bruts grâce au versement de primes. Sergio Busquets est lui situé à 23 M€ par an et Jordi Alba à 20 M€. On comprend également l'exaspération du Barça face au cas Umtiti et ses 20 M€ annuels. Ter Stegen perçoit lui 14 M€ par an, alors que Sergi Roberto, dont le contrat s'achève en juin, empoche 12 M€.