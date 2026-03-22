Chelsea : ça chauffe sérieusement pour Liam Rosenior

En l’espace de dix jours, Chelsea a connu un véritable passage à vide : élimination humiliante de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (2-8 score cumulé), défaite à domicile contre Newcastle United et lourde défaite samedi soir contre Everton (0-3). Un coup dur pour ses ambitions de terminer dans le top 5, alors que les Blues pointent désormais sixièmes, à un point de Liverpool et à seulement sept journées de la fin de saison. Les critiques s’abattent sur Liam Rosenior et son équipe, en particulier à cause des problèmes défensifs qui s’aggravent chaque week-end.

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« Il faut remonter à la victoire 2-0 de Chelsea contre Brentford en janvier pour retrouver le dernier match où les Blues ont empêché une équipe de Premier League de marquer. Leur défense perméable leur a déjà coûté cher en Carabao Cup. Il semblerait qu’ils ne tirent aucune leçon de leurs erreurs », a relevé The Athletic, alors que les choix tactiques de Rosenior continuent de diviser. Et si les supporters ont vivement critiqué l’entraîneur et ses joueurs au coup de sifflet final, Rosenior assure que son groupe adhère toujours à ses idées et à ses exigences.

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Chelsea n’a plus marqué depuis 300 minutes

« C’est la soirée la plus décevante jusqu’à présent, compte tenu des points que nous avons abordés : ne pas concéder de buts, rester dans le match et prendre le contrôle de la rencontre. Nous n’y sommes pas parvenus, et cela a donné lieu à une soirée très difficile où le résultat et la performance étaient loin d’être à la hauteur de nos attentes, a expliqué le manager de 41 ans. C’est une période difficile pour le club, notamment après notre défaite en Ligue des champions et nos deux derniers revers. Pour moi, c’est dur. Quel que soit votre poste, perdre des matchs est toujours douloureux ».

Malgré sa position au classement, Rosenior ne veut rien lâcher. « L’important, c’est de profiter de cette pause pour prendre du recul. Nous sommes à un point d’une place qualificative pour la prochaine C1. Il faut continuer sur cette lancée. Il faut redonner confiance aux joueurs et, espérons-le, cette trêve arrive à point nommé ». Mais il faudra régler rapidement les problèmes défensifs… et également offensifs, puisque Chelsea n’a plus marqué depuis 300 minutes.