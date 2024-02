Bundesliga : grâce à un grand Harry Kane, le Bayern regagne enfin contre Leipzig

3 défaites en 8 jours. Il fallait certainement dépoussiérer les livres d’histoire pour trouver trace d’une telle série négative au Bayern Munich. Mais après avoir subi la dure loi de Leverkusen il y a deux semaines en championnat (3-0), été battu par la Lazio (1-0) en 1/8es de finale aller de Ligue des Champions il y a dix jours, puis surpris par Bochum en début de semaine (3-2), les joueurs de Thomas Tuchel ont enfin renoué avec la victoire ce samedi face à Leipzig (2-1), 4e du championnat. L’officialisation du départ du technicien allemand à l’issue de la saison aurait-elle eu un effet électrochoc cette semaine ? Peut-être pas non plus, mais en tout état de cause, ce succès va faire du bien aux têtes. En maîtrise lors de la première période, les Munichois auraient pu enfoncer leur adversaire d’entrée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Bayern Munich 53 23 37 17 2 4 63 26 5 Leipzig 40 23 19 12 4 7 49 30

Dès la 4e minute de jeu, Blaswich sortait le grand jeu en détournant un superbe coup de tête d’Harry Kane sur son poteau. Juste avant la pause, l’Anglais avait une nouvelle opportunité de débloquer la situation, mais son retourné acrobatique était sans danger pour le portier allemand. La plus grosse situation de Leipzig, c’est Mohamed Simakan qui se la créait sur corner avec une reprise du gauche venant flirter avec le poteau de Manuel Neuer peu après le retour des vestiaires (53e). Un frisson de courte durée puisque Kane ouvrait le score d’une lourde frappe trois minutes plus tard, inscrivant ainsi son 26e but de la saison en Bundesliga (56e, 1-0). Benjamin Sesko, peu en réussite jusqu’ici, ripostait en égalisant quinze minute plus tard, bien aidé par un Goretzka malheureux (70e, 1-1). Mais alors qu’on semblait se diriger vers un match nul, Harry Kane surgissait à nouveau pour inscrire le but de la victoire (90+1e, 2-1). Au classement, ce résultat permet au Bayern de conserver sa 2e place, bien que distancé de 11 unités par Leverkusen. Leipzig est 5e.