Ligue 1

OM : Rennes va enfin libérer les adjoints d’Habib Beye

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp

Le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, a débuté son aventure marseillaise vendredi dernier par une défaite face à Brest (0-2). L’ancien coach de Rennes avait d’ailleurs dû faire sans ses trois adjoints habituels — Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza — qui n’avaient pas encore reçu leur notification de licenciement.

Et alors que la date du 12 mars était avancée, Habib Beye va finalement pouvoir compter sur eux plus tôt que prévu. Selon La Provence, la situation est en passe de se régler et les adjoints devraient prochainement rejoindre l’OM. Ils pourraient même être présents ce week-end au Vélodrome face à l’OL… À suivre.

