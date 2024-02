PSG : le Conseil de Paris a tranché pour le Parc des Princes

Cela fait plusieurs mois que le Paris Saint-Germain et la ville de Paris négocient pour le rachat du Parc des Princes, jusqu’à en avoir des tensions entre les deux camps. Mais la Maire de Paris, Anne Hidalgo, tape du poing et affirme que l’enceinte située Porte d’Auteuil n’est pas à vendre. Et le Conseil de Paris a confirmé cette position ce mardi.

La suite après cette publicité

«La vente n’est pas souhaitable, car ce serait une décision sans retour en arrière possible (…) C’est pour cela que nous devons exclure aujourd’hui la vente du Parc. Nous ne souhaitons pas céder le patrimoine parisien», a déclaré Pierre Rabadan, l’adjoint au sport de la ville de Paris. Face à une telle fermeté de la part de la Mairie, «le risque majeur est de voir le PSG quitter le Parc» et que la Mairie soit obligée «d’assumer tous les coûts d’investissement pour un stade vide».