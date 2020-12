Nice : Dante revient sur l'éviction de Patrick Vieira

Si l'éviction de Thomas Tuchel du Paris St-Germain a de quoi surprendre, celle de Patrick Vieira à la tête de l'OGC Nice est plus logique. Le fiasco en Europa League, couplé à des difficultés en championnat, a coûté sa place à l'ancien milieu d'Arsenal. Son capitaine, Dante, actuellement blessé, est revenu dans Nice Matin sur cette rupture.

Avant d'expliquer qu'il avait une bonne relation avec le coach, il a avoué que les joueurs avaient leur part de responsabilité dans son éviction : « on a vécu cet échec ensemble avec cette coupe d’Europe ratée. C’était une ambition du club et on n’a pas réussi. Le coach a travaillé dur pour nous faire progresser et réussir dans cet objectif. Malheureusement, on n’a pas pu se qualifier et on est tous déçus de voir le coach nous quitter. Si le coach est parti, ça veut dire que nous, on n’était pas bon sur le terrain. Il y a un sentiment de culpabilité ».