La fin de mercato de folie de l’Olympique de Marseille !

L’OM a frappé fort sur le marché hivernal en renforçant plusieurs secteurs clés, à commencer par l’attaque avec l’arrivée d’Amine Gouiri. Recruté fin janvier, l’international algérien s’est rapidement projeté dans le projet marseillais : « il y a eu des contacts en janvier, c’était une bonne opportunité avec un projet ambitieux. Je veux remettre l’OM parmi les meilleurs clubs européens. C’est un très grand club, je savais que j’allais passer un palier en venant ici. J’ai échangé avec Medhi Benatia et le président, le projet me parle, car il a de l’ambition. Je suis un gagnant. »

Dans le même temps, la défense a été consolidée avec Amar Dedic, latéral polyvalent de 22 ans, recruté pour 10,5 M€ en provenance du Red Bull Salzbourg. Si un défenseur central gauche avait été envisagé après le départ de Lilian Brassier, la direction a finalement jugé l’effectif suffisamment armé avec Geoffrey Kondogbia et Derek Cornelius. Côté départs, Bamo Meïté a été prêté avec option d’achat (8 M€) à Montpellier, tandis qu’Ismaël Koné, en manque de temps de jeu sous Roberto De Zerbi, a rejoint Rennes dans les mêmes conditions (option fixée à environ 14 M€). Avec un mercato équilibré – quatre arrivées (Bennacer, Dedic, Luiz Felipe et Gouiri) pour compenser les départs de Wahi, Brassier, Meïté et Koné –, l’OM espère désormais tirer le meilleur de ses recrues pour intensifier la concurrence et dynamiser sa seconde partie de saison.

La piste Bennacer réactivée

Mais la vraie surprise de ce mercato, déjà bien agité, a eu lieu dans les toutes dernières heures. Après avoir exploré plusieurs pistes, dont celle de Nicolo Fagioli, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont ainsi accéléré sur le dossier Ismaël Bennacer. L’international algérien, originaire des Bouches-du-Rhône, a surtout été séduit par l’idée de travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, un entraîneur qu’il admire profondément. Restait à convaincre l’AC Milan, qui souhaitait d’abord lui trouver un remplaçant. Finalement, l’opération a été bouclée lundi soir : Bennacer rejoint Marseille en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat fixée à 12 M€. Il est attendu dès ce mardi à la Commanderie.

L’été dernier, après un transfert avorté dans les derniers instants du mercato, l’entraîneur italien lui avait assuré qu’il reviendrait à la charge si le milieu maintenait un bon niveau de performance, une promesse qu’il a finalement tenue. Le quotidien régional La Provence explique ainsi qu’Ismaël Bennacer n’a pas hésité lorsque l’opportunité de rejoindre l’OM s’est de nouveau présentée. «Là où l’OM est très malin et intelligent, c’est que cela arrive au moment où Conceiçao entraîne le Milan avec un style qui contraste énormément avec celui de De Zerbi», confie un proche du joueur au média. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rossoneri, Bennacer était donc plus que jamais ouvert à un départ vers Marseille. À charge, maintenant, pour lui de s’imposer dans le onze olympien déjà bien fourni à son poste. Finalement, avec ces renforts ciblés, Roberto De Zerbi dispose désormais de tous les ingrédients pour peaufiner sa recette et faire monter en puissance un OM ambitieux pour la seconde partie de saison.