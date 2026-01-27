Menu Rechercher
Presnel Kimpembe se confie sur sa fin douloureuse au PSG

Parti du club quelques semaines après avoir été Champion d’Europe l’été dernier, Presnel Kimpembe est revenu sur la fin très difficile de son aventure au PSG dans une interview accordée à L’Équipe. Freiné pendant plus de deux ans par de graves blessures au tendon d’Achille, le défenseur assure pourtant n’avoir jamais douté de son état physique : « je me sentais prêt à jouer, sinon je ne serais pas dans le groupe. On ne m’aurait pas pris ». Conscient des interrogations du staff, il reconnaît néanmoins la prudence du club : « quand on sort d’une telle blessure, ça fait peur. Une deuxième, c’est encore pire. Le coach et le staff ne voulaient pas forcément prendre de risques. »

Au-delà du terrain, cette période a été lourde à vivre mentalement. « Ça m’a fait souffrir », confie Kimpembe, évoquant une épreuve psychologique profonde : « mes enfants me demandaient : “Papa, pourquoi tu ne joues pas ? Pourquoi tu es à la maison ?” ». Une situation difficile à expliquer aussi à ses proches : « il fallait sans cesse répondre aux questions, expliquer, rassurer ». Aujourd’hui, le défenseur se dit fier d’avoir surmonté cette épreuve : « malgré les deux opérations, il y a toujours de l’espoir. J’ai appris, j’ai grandi. Mais j’avais besoin de rejouer », expliquant ainsi son choix de quitter Paris pour relancer sa carrière au Qatar SC.

