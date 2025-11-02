Liga : le Celta de Vigo enchaîne un quatrième succès à Levante

Le Celta de Vigo enchaîne. En déplacement à Levante ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Liga, les Galiciens se sont imposés 2-1. Les locaux avaient été réduits à 10 suite à l’expulsion de Vencedor (29e), tandis que la sensation du début de saison, Etta Eyong, avait manqué un penalty en première période (37e).

La suite après cette publicité

Mingueza avait ouvert le score d’une frappe magnifique du droit (40e), puis Arriaga a égalisé d’une reprise de volée sur corner (66e). C’est finalement Miguel Roman qui a offert la victoire au Celta de Vigo dans les arrêts de jeu. Sur une remise de la tête de Mingueza, le milieu de 22 ans déclenchait lui aussi une reprise de volée rasante. Son club est 12e de Liga. Levante est 17e.