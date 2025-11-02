Menu Rechercher
Liga : le Celta de Vigo enchaîne un quatrième succès à Levante

Par Jordan Pardon
Celta de Vigo @Maxppp
Levante 1-2 Celta Vigo

Le Celta de Vigo enchaîne. En déplacement à Levante ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Liga, les Galiciens se sont imposés 2-1. Les locaux avaient été réduits à 10 suite à l’expulsion de Vencedor (29e), tandis que la sensation du début de saison, Etta Eyong, avait manqué un penalty en première période (37e).

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 30 11 +16 10 0 1 26 10
2 Logo Villarreal Villarreal 23 11 +12 7 2 2 22 10
3 Logo Barcelone Barcelone 22 10 +13 7 1 2 25 12
4 Logo Atlético Atlético 22 11 +11 6 4 1 21 10
5 Logo Espanyol Espanyol 18 11 +1 5 3 3 14 13
6 Logo Getafe Getafe 17 11 -1 5 2 4 12 13
7 Logo Betis Betis 16 10 +3 4 4 2 15 12
8 Logo Alavés Alavés 15 11 +2 4 3 4 11 9
9 Logo Elche Elche 14 10 +1 3 5 2 11 10
10 Logo Vallecano Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14
11 Logo Bilbao Bilbao 14 11 -2 4 2 5 11 13
12 Logo Celta Vigo Celta Vigo 13 11 -1 2 7 2 13 14
13 Logo Séville Séville 13 11 -2 4 1 6 17 19
14 Logo Real Sociedad Real Sociedad 12 11 -3 3 3 5 13 16
15 Logo Osasuna Osasuna 10 10 -3 3 1 6 9 12
16 Logo Majorque Majorque 9 10 -4 2 3 5 11 15
17 Logo Levante Levante 9 11 -5 2 3 6 15 20
18 Logo Valence Valence 9 11 -10 2 3 6 10 20
19 Logo Oviedo Oviedo 7 10 -12 2 1 7 7 19
20 Logo Girona Girona 7 11 -14 1 4 6 10 24
Mingueza avait ouvert le score d’une frappe magnifique du droit (40e), puis Arriaga a égalisé d’une reprise de volée sur corner (66e). C’est finalement Miguel Roman qui a offert la victoire au Celta de Vigo dans les arrêts de jeu. Sur une remise de la tête de Mingueza, le milieu de 22 ans déclenchait lui aussi une reprise de volée rasante. Son club est 12e de Liga. Levante est 17e.

