La Juventus dévoile les détails financiers de l'opération Dusan Vlahovic

La suite après cette publicité

C'est l'une des grandes nouvelles de ce mercato d'hiver. Dusan Vlahovic (21 ans) a quitté la Fiorentina pour signer jusqu'en 2026 à la Juventus. Le transfert de l'attaquant serbe a été annoncé un peu plus tôt et confirmé par un communiqué de la Juventus dans lequel est précisé les détails de cette faramineuse opération. On apprend par exemple que ce mouvement va coûter au minimum 81,6 M€ à la Vieille Dame, et sans compter les bonus pouvant s'élever à 10 M€.

«La Juventus annonce avoir conclu un accord avec la Fiorentina pour l'acquisition définitive des droits sportifs du joueur Dušan Vlahović moyennant la somme de 70 millions d'euros, payable sur trois ans, plus la contribution de solidarité prévue par le règlement de la FIFA et des charges accessoires pour un total de 11,6 millions d'euros. En outre, des primes allant jusqu'à un maximum de 10 millions d'euros sont envisagées en fonction de la réalisation d'objectifs.»