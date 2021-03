OM, Inter : Arturo Vidal a pris sa décision !

La suite après cette publicité

Nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a déjà dirigé son équipe à trois reprises (2 victoires, 1 défaite) et pendant cette trêve internationale, le coach argentin continue d'imposer sa patte. Mais en coulisses, l'ancien technicien de l'Atlético Mineiro pense déjà au mercato estival. Récemment, le média La Tercera avançait que ce dernier souhaitait faire venir Arturo Vidal, le milieu de l'Inter, sur la Canebière.

Rapidement, le président du club phocéen Pablo Longoria, qui confirmait des échanges entre Sampaoli et Vidal par téléphone, refroidissait cette piste en expliquant que l'international chilien (119 sélections, 32 buts) était bien trop cher pour les finances de l'OM avec un salaire annuel avoisinant les 6 millions d'euros. Finalement, le clan Vidal a mis les choses au clair ce samedi.

Arturo Vidal est heureux à Milan

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'agent du joueur de 33 ans, Fernando Felicevich, a mis fin aux rumeurs concernant un futur départ du joueur de Milan : «c'est normal qu'il y ait des offres pour un joueur du niveau d'Arturo, mais pour nous rien ne change : son avenir est à l'Inter, la seule idée qui lui passe par la tête est de gagner le Scudetto en mai et d'essayer de gagner la Ligue des Champions la saison prochaine.» Actuellement blessé au genou, Arturo Vidal doit bientôt retrouver les terrains.

Un retour important pour Antonio Conte dans la course au titre, alors que les Nerazzurri sont actuellement en tête du championnat d'Italie avec six points d'avance sur l'AC Milan et surtout un match en moins. Et l'agent du Chilien l'affirme, tout va pour le mieux du côté de San Siro. «Il est très heureux, il s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a jamais eu de problèmes», a conclu Fernando Felicevich. En tout cas, s'il décide de rester, Arturo Vidal va devoir prolonger, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022. Car s'il ne prolonge pas et n'est pas vendu cet été, l'Inter risque de perdre beaucoup d'argent dans quelques mois.