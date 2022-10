Elche – Real Madrid : les compos officielles

C'est le match des extrêmes en Espagne ce mercredi soir : le Real Madrid, leader de Liga, se déplace chez la lanterne rouge Elche (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Encore invaincus cette saison, les Merengues sont sur un nuage après leur succès dans le Clasico contre le Barça dimanche (3-1) et le Ballon d'Or de Karim Benzema, décroché lundi. De leur côté, les Franjiverdes n'ont toujours pas gagné en neuf matchs de championnat (trois points) mais restent sur un nul encourageant à Valence ce week-end (2-2).

Après avoir repris le leadership en Liga, Carlo Ancelotti veut éviter le match piège et n'a pas effectué le turnover annoncé : c'est un XI quasi type qui est aligné. Seul absent de marque, le lauréat du trophée Yachine Thibaut Courtois revient d'une sciatique et a été préservé. Andriy Lunin enchaîne donc une sixième titularisation consécutive. Côté Elche, le buteur Lucas Boyé est de retour après sa suspension, il sera aligné en attaque avec Tete Morente et Pere Milla, double buteur au Mestalla samedi. Javier Pastore est sur le banc.

Les compositions officielles :

Elche CF : Badía - Palacios, Bigas, Gonzalo Verdú, Clerc - Mascarell, Nico, Raúl Guti - Tete Morente, Milla, Boyé.

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba - Kroos, Modrić, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.