PSG : les 2 joueurs pistés pour le mercato hivernal

Quel mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain ? Luis Campos, récompensé avec le titre de meilleur directeur sportif dimanche lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, pourrait vivre un mois de janvier un peu mouvementé. Il ne faut évidemment pas s’attendre à une cascade de recrues côté parisien, mais il pourrait y avoir des arrivées, en défense notamment, avec un Lucas Beraldo qui a des chances de partir. De même pour le milieu de terrain, où les différents repositionnements de joueurs comme Warren Zaïre-Emery ou Sonny Mayulu ont un peu affaibli le secteur quantitativement.

La direction sportive du club de la capitale est donc attentive à d’éventuelles bonnes opportunités de marché qui pourraient se présenter, sans urgence, et il ne faudra pas s’attendre au même mercato que l’hiver dernier en termes de dépenses et cette arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Mais voilà que la presse portugaise, via A Bola, fait de sacrées révélations…

Renforcer la défense

Effectivement, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur deux défenseurs centraux évoluant au Portugal. On retrouve d’abord Ousmane Diomande (Sporting CP), qui serait même tout en haut de la liste. Le défenseur central de 22 ans, actuellement au Maroc avec la sélection ivoirienne, plaît beaucoup aux Parisiens qui pourraient aller jusqu’à proposer 45 millions d’euros pour s’offrir ses services. Le média portugais précise que les qualités du défenseur plaisent particulièrement à Luis Enrique. Sa clause libératoire est de 80 millions d’euros, mais l’écurie lisboète pourrait négocier en dessous.

Et ce n’est pas tout, puisque A Bola évoque aussi le nom de Tomas Araujo, défenseur central portugais de 23 ans de Benfica, en alternative. Son nom avait déjà été lié au Paris Saint-Germain par le passé, et il est toujours sur la short-list des décideurs parisiens, lui qui a aussi été annoncé du côté du FC Barcelone ces dernières heures. Pour ces deux joueurs, le journal portugais évoque un intérêt du PSG à court terme, ce qui laisse donc clairement penser à une offensive pour ce mois de janvier. Affaire(s) à suivre, mais la tendance est claire : s’il y a des recrues à Paris cet hiver, ça sera derrière…