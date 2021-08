PSG : Nasser Al-Khelaïfi répond à la rumeur CR7 et ferme encore la porte au départ de Mbappé !

Présent à Istanbul pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a été interrogé sur l’opposition face à Manchester City. À cette occasion, le patron francilien a indiqué qu’il n’y a jamais eu de contact en vue d’une arrivée de Cristiano Ronaldo… que les médias annoncent en partance pour Manchester.

« On a aucune discussion avec lui », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports, avant d’être relancé sur le dossier Mbappé. « J’ai été très clair, on a toujours été très clair. On ne va pas se répéter à chaque fois. On ne va pas changer notre position ». Si Leonardo a semblé entrouvrir la porte à un départ du Bondynois, NAK vient de la refermer, et ce, alors que la presse espagnole annonce une relance merengue de 170 M€ + 10 M€ de bonus.