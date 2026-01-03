PSG : Luis Enrique rend un bel hommage à Lens

Pour la première fois depuis 2020, le PSG ne finit pas l’année à la première place de Ligue 1. Ce retard à l’allumage est aussi la réussite des Lensois, bluffants depuis le début de saison. En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a d’ailleurs tenu à saluer le début de parcours des Artésiens, leaders avec 4 points d’avance et un match en plus à mi-parcours.

«On a fait une bonne première partie de saison, mais Lens a été meilleur. Il faut s’améliorer pour gagner plus de points. Ce sera difficile pour toutes les équipes. On connaît la qualité de Lens et des autres équipes. On en a conscience, ça nous motive. Le championnat est toujours un objectif très clair. On n’a pas joué avec "l’équipe type" du PSG sur cette première partie de saison, c’est pour ça que je suis très fier de mes joueurs. Lens s’est aussi amélioré. Je ne vois pas seulement les résultats mais aussi comment joue l’équipe.»