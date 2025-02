FC Bruges : Chemsdine Talbi, la pépite Belgo-Marocaine qui a mis le feu à la Ligue des Champions

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa 24e place, le FC Bruges réalise une campagne solide. Défiant l’Atalanta ce mercredi pour la manche aller, la formation belge a créé la sensation en s’imposant 2-1 sur la Dea dans un match longuement dominé. Une prestation de qualité pour les Gazelles qui ont pris une option en vue de la qualification. Et pour obtenir ce résultat, Bruges a pu compter sur un match exceptionnel de Chemsdine Talbi. Élu homme du match, le milieu offensif d’origine marocaine qui était placé comme ailier droit avait donné le ton dans ce match en délivrant rapidement une passe décisive pour Ferran Jutgla après avoir réalisé une bonne interception. Remuant, actif, inspiré et créatif, Chemsdine Talbi aura été un vrai poison pour la bande de Gian Piero Gasperini.

Satisfait après le match, le joueur s’est montré heureux de cette prestation accomplie : «Je pense que c’était effectivement mon meilleur match. J’ai énormément apprécié et je suis heureux de ce trophée d’homme du match. Mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe.J’essaie toujours de faire les bons choix et je suis content que tout se soit raisonnablement bien passé aujourd’hui. L’entraîneur s’attendait à ce qu’il y ait beaucoup d’espace derrière la défense, et nous l’avons bien utilisé.» Une rencontre référence qui est censée en amener d’autres pour le joueur qui avait débuté en équipe première en mars 2023.

La Belgique et le Maroc se battent pour Chemsdine Talbi

Content de son poulain, Nicky Hayen, n’a pas manqué de le féliciter après cette partition : «il est techniquement très doué et possède une grande vitesse. Le fait que Seys joue derrière lui procure également un sentiment de confiance. Espérons qu’ils pourront tous les deux maintenir leur forme.» Né à Sambrevile en Belgique, Chemsdine Talbi est un pur produit de la formation de Bruges qu’il a rejoint en 2015 en provenance de Tubize. Se produisant dans les équipes jeunes jusqu’à ses débuts en professionnel en mars 2023, Chemsdine Talbi réalise enfin sa première saison pleine à 19 ans. Plutôt un joker en début de saison, il n’est pas indiscutable, mais alterne entre le onze et les entrées en jeu depuis le mois de novembre. Avec déjà 30 apparitions depuis le début de l’exercice avec le 2e de Jupiler Pro League, Chemsdine Talbi comptabilise 5 buts et 4 passes décisives avec Bruges.

Des statistiques intéressantes pour un joueur qui se distingue davantage par sa qualité de percussion et ses facultés créatrices, mais qui sait se montrer utile dans la zone de vérité. International U19 avec la Belgique, Chemsdine Talbi fait l’objet d’une lutte entre les Diables Rouges et le Maroc dont il est originaire. Dans un entretien pour RTL Sports, il a évoqué ce choix difficile à faire : «je n’ai pas encore pris de décision concernant la sélection que je vais représenter à l’avenir. Je suis en contact avec les fédérations marocaines et belges. Je vais y réfléchir et en discuter avec ma famille. Le Maroc est un pays important pour moi, tout comme la Belgique. Je passe mes vacances au Maroc et je suis très proche de ma famille là-bas. C’est donc un choix difficile, mais avec le temps, je prendrai la meilleure décision en concertation avec mes proches. J’ai encore du temps devant moi, je suis jeune. Pour l’instant, je préfère me concentrer sur mon club, Club Bruges. Quant à ma décision sur la sélection, elle viendra plus tard.» Nul doute que les deux pays vont continuer à pousser fort pour s’adjuger les services de la pépite Chemsdine Talbi qui commence à faire son trou dans le Plat Pays.