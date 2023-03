Bayern : les propos troublants d’Alphonso Davies

La vie d’un footballeur n’est pas un long fleuve tranquille. Tel est le message qu’a voulu faire passer Alphonso Davies (22 ans), le latéral gauche du Bayern Munich. Sur son compte Twitch, l’international canadien a expliqué qu’il n’avait pas forcément la vie rêvée par les jeunes de son âge. « La vie de footballeur professionnel est formidable, sans aucun doute », a-t-il d’abord souligné, dans des propos rapportés par As, avant de poursuivre.

« Pour se détendre et profiter de la vie. Mais après l’entraînement, il n’y a rien à faire. Pour moi, puisque je n’ai pas de famille et que ma petite amie ne vit pas avec moi, je suis seul. J’ai probablement cinq amis. Je suis un perdant populaire. C’est un peu inquiétant de ne pas avoir quelque chose à faire et surtout quand tous vos amis ont un travail. » Des propos forts et lourds de sens qui ont de quoi donner matière à réfléchir pour certains.

