Le PSG prépare un gros coup à 60 M€

Le Paris Saint-Germain est officiellement fixé. La semaine dernière, Kylian Mbappé (25 ans) a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le club français libre à l’issue de l’exercice 2023-24. Cela n’a pas vraiment été une surprise pour le boss parisien, qui s’était fait à l’idée depuis l’été dernier lorsque KM7 a envoyé une lettre dans laquelle il a indiqué qu’il ne lèverait pas son option pour prolonger jusqu’en 2025. Malgré quelques tentatives de la direction francilienne ces derniers mois, le choix du capitaine des Bleus était fait.

La suite après cette publicité

Après sept ans à Paris, Mbappé va s’envoler pour Madrid où il va jouer au sein du club de ses rêves. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont bien l’intention de se renforcer après le départ du dernier membre de la fameuse "MNM". Ces dernières semaines, certains médias ont évoqué les pistes menant à Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan) ou encore Marcus Rashford (Manchester United). Mais le PSG ne compte pas recruter que des éléments offensifs. Nous vous avons parlé à plusieurs reprises de l’intérêt des champions de France pour le Lillois Leny Yoro. De son côté, The Athletic a cité le nom de Gavi.

À lire

Barça : l’agent d’Alphonso Davies a rencontré Deco

Le PSG est à fond sur De Jong

Mais le FC Barcelone n’est pas vendeur. Il n’en sera sûrement pas de même pour Frenkie de Jong. Ce lundi soir, Sport explique que le milieu de terrain néerlandais est dans le viseur des Franciliens. Ce n’est pas la première fois que FDJ est lié au PSG puisqu’il avait déjà été sondé au moment où il jouait à l’Ajax Amsterdam. Mais le joueur de 26 ans est allé vivre son rêve en Catalogne. Quelques années plus tard, De Jong déchante. Ces derniers temps, la presse catalane a expliqué qu’il n’était pas content du projet mis en place et qu’un départ n’était plus exclu de son côté.

La suite après cette publicité

Si la porte venait à s’ouvrir, sa préférence irait à un club jouant la Ligue des champions avec ambition. Ce qui est le cas du PSG. Sport explique que les Parisiens étudient cette piste et sont disposés à investir 60 millions d’euros. Une somme qui est aussi celle que compte proposer Tottenham pour le Néerlandais, courtisé aussi par MU. Mais le PSG, qui a aussi son ancien coéquipier et compatriote Matthijs de Ligt dans le viseur, a ses chances. Toutefois, il faudra proposer bien plus puisque le FC Barcelone veut plus d’argent pour son joueur. Le PSG est prévenu !