PSG : Alexandre Letellier vit un rêve

Formé au PSG, puis passé par Angers, les Young Boys de Berne, Troyes, Sarpsborg 08 en Norvège puis Orléans qui l'a laissé libre en juin dernier, Alexandre Letellier (29 ans) revient dans le club de la capitale. Le gardien, qui sera troisième dans la hiérarchie derrière Keylor Navas et Sergio Rico, a signé un contrat d'un an. Il était parti il y a 10 ans sans avoir paraphé de contrat professionnel. Dans une interview donnée au club parisien, le nouveau gardien N°3 du PSG s'est dit heureux de retrouver le club de ses débuts, et impatient de relever ses nouveaux défis.

« C'est un moment incroyable. J'ai été formé ici, pendant 10 ans, sans avoir signé professionnel au final. Et je reviens 10 ans plus tard pour finalement faire partie de cette équipe. C'est un sentiment formidable. Pour ma famille, mes proches et moi-même, c'est un vrai rêve, » a d'abord expliqué le Parisien de naissance, avant d'évoquer ce qui a changé au club, en dix ans. « Beaucoup de choses ! En 10 ans, le club a énormément évolué, sur le plan sportif et aussi au niveau infrastructures. J'ai hâte de découvrir toutes ces nouveautés. » Côté objectifs, Alexandre Letellier espère encore apprendre. « Ce sera de progresser le plus possible, d'apprendre, de bien travailler et d'aider mes coéquipiers au maximum. Et je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers gardiens de but avec qui je vais travailler !»