Man City : les grandes ambitions de Kyle Walker pour la fin de saison

Manchester City a célébré son titre de champion d’Angleterre ce dimanche après-midi avec une petite victoire acquise devant son public face à Chelsea (1-0). Une victoire qui confirme le premier trophée des Skyblues de la saison, avant les finales de Ligue des champions (v. Inter) et de la FA Cup (v. Manchester United). Quelques instants après le coup de sifflet final au micro de Sky Sports, le capitaine mancunien de l’après-midi, Kyle Walker, n’a pas caché les ambitions de triplé des siens pour terminer cette saison en beauté.

«Nous avons toujours cru que nous pouvions le faire. Ce groupe de garçons est composé de professionnels et de gagnants. Soyez assurés que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous avons la FA Cup contre nos rivaux amers et ensuite la Ligue des champions. Nous allons fêter cela ce soir, puis nous irons de l’avant pour tenter d’écrire l’histoire. Le triplé serait fantastique, mais il y a encore beaucoup de football à jouer. Pour dire que nous sommes à la hauteur de l’une des plus grandes équipes de Premier League de tous les temps, nous devons en conquérir une partie. Si nous y parvenons, nous pourrons alors commencer à parler de l’une des plus grandes équipes de Premier League.»

