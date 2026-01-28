OM : Roberto De Zerbi demande pardon

L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois confirmé son irrégularité. Balayé par Liverpool (0-3), le club phocéen s’était refait la cerise contre Lens (3-1). Mais ce soir, les Olympiens n’ont pas existé face au Club Bruges (0-3). Une défaite synonyme d’élimination pour les hommes de Roberto De Zerbi. À l’issue du match, l’Italien n’en menait pas large.

« On a commencé le match de très mauvaise manière, on savait qu’ils partaient fort. On a pris deux buts, on commençait à attaquer, mais ça ne marchait pas. En deuxième période, on savait que la vitesse de Forbs était différente de celle de Medina. On n’a pas réussi à marquer, ni en première ni en deuxième. On aurait pu être plus attentif, mais c’est une mauvaise journée, il faut demander pardon. Est-ce qu’on méritait de passer ? En voyant le match d’aujourd’hui, non. On n’a pas marqué, mais il y avait les autres matches. Aujourd’hui, on a très mal joué et c’est dommage », a-t-il confié au micro de Canal+.