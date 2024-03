Luis Enrique est heureux au PSG

Luis Enrique n’a pas été épargné par des médias qu’il adore détester, mais force est de constater que le Paris Saint-Germain qu’il entraîne va vivre une fin de saison très excitante. Bien parti pour conserver son titre de champion de France et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et les demi-finales de Coupe de France, le club de la capitale est au rendez-vous. Et l’Espagnol se sent bien en France.

« Oui, je suis heureux. Depuis que je suis ici, depuis qu’on m’a appelé il y a huit mois à Barcelone, je n’ai reçu que de l’affection de la part du club. On travaille en très bonne entente (avec al-Khelaïfi et Campos), pour un projet à moyen long terme. Tout se passe très bien. L’idée qu’on veut transmettre en France et en Europe, c’est une équipe qui veut avoir un style de jeu très clair, qui plait aux supporters. On défend un club, une ville », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.