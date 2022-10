PSG : de nouvelles révélations sur les coulisses du club

La suite après cette publicité

À la fin du mois de septembre, le journal Libération proposait une enquête qui en disait long sur les coulisses parfois scabreuses du PSG et de ses hommes forts. Elle exposait une affaire liant un certain Tayeb Benabderrahmane à Nasser Al-Khelaïfi et l'existence de documents compromettants, concernant la vie privée du président parisien, qui auraient valu de l'emprisonnement et des violences au Qatar. Quelques jours plus tard, c'est Mediapart qui révélait l'existence d'une opération de dénigrement de certains joueurs parisiens, organisée (et démentie) par des membres de la direction parisienne via une agence de communication.

Dans la foulée de toutes ces drôles d'histoires, Libération révèle de nouveaux éléments des investigations en cours. Avec notamment un personnage nommé Malik N. L., ancien policier de la DGSI, maître d'œuvre d'une "cellule occulte", comme l'écrit le journal. Ce fameux Malik disposerait de nombreuses heures d'enregistrement, à l'insu des personnes concernés, et serait au fait de nombreux secrets, plus ou moins bien gardés, au sujet de la vie nocturne des joueurs parisiens. On y parle filles et substances illicites notamment... Reste à savoir si ces secrets détenus par Malik sont issus d'une demande de la part du club pour mieux contrôler ses ouailles. Nasser Al-Khelaïfi n'est pas en reste puisqu'une vidéo intime de lui serait au cœur des investigations menées autour de cette officine. Le club parisien s'en serait bien passé.