Massimiliano Allegri lance les grandes manœuvres à la Juve, l'Espagne en alerte rouge après le test positif de Sergio Busquets

Nasser al-Khelaïfi inflexible concernant Kylian Mbappé

Dans un long entretien accordé au journal L'Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé son intention de conserver Kylian Mbappé cet été. «Le club est au-dessus de n'importe quel joueur» titre d'ailleurs le quotidien, alors que le mercato commence à s'agiter du côté du club de la capitale. Des propos évidemment repris en Espagne, où AS titre ce matin : «On ne touche pas à Mbappé». Le quotidien pro-madrilène assure néanmoins que, malgré les propos du président parisien, le Real continuerait de pousser. Reste à savoir quelle sera la décision du joueur, mais si on en croit les informations du Parisien, ce matin, si le natif de Bondy venait à quitter le club, c'est Leonardo qui pourrait bien en payer les frais. Peu convaincant en matière de recrutement lors des derniers mois, le quotidien local nous révèle ce matin que le directeur sportif poserait question notamment du côté de Doha et pourrait voir son aventure parisienne prendre fin plus tôt que prévu en cas d'échec dans les négociations avec l'ancien Monégasque.

Sergio Busquets contraint de quitter La Roja

En Espagne, les absences des cadres commencent à s'accumuler et pourraient poser problème. «Alarme Covid» titre ce matin AS en une de son édition du jour. Contrôlé positif au covid-19, Sergio Busquets a dû quitter précipitamment le rassemblement de la Roja, hier. L'Espagne qui retient désormais son souffle et qui espère que d'autres ne suivront pas. «Ça commence mal» lance, de son côté, Marca. Alors que l'absence de Sergio Ramos pesait déjà sur la sélection, c'est un autre cadre qui est désormais forfait et sur qui Luis Enrique ne pourra pas compter. Un test qui pourrait également concerner la sélection portugaise, adversaire des Espagnols il y a quelques jours, et, surtout, adversaire de l'équipe de France le 23 juin prochain.

Allegri lance les grandes manœuvres du côté de la Juve

De retour après deux saisons d'absence, Massimiliano Allegri semble bien parti pour lancer une grande révolution dans le Piémont. «Vlahović & Dybala pour former le duo de la Juve», titre Tuttosport en une de son édition, ce matin. Une révolution qui pourrait commencer par l'attaque turinoise au sein de laquelle l'avant-centre de la Fiorentina, Dusan Vlahović pourrait débarquer cet été. Une information reprise par le Corriere dello Sport selon qui Vlahović figurerait sur la fameuse liste du technicien italien, qui serait à la recherche du nouveau Mandžukić. Auteur de 21 buts en 40 matches, cette saison, le jeune Serbe pourrait débarquer en prêt du côté de la Vieille Dame avant d'être acheté en fin de saison. Une opération non sans rappeler celle concernant Federico Chiesa, auteur de 15 buts et 11 passes décisives cette saison avec les Bianconeri.