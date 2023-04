Man City - Liverpool : Jack Grealish souligne la deuxième période décisive

Quelques instants après la grosse victoire face à Liverpool (4-1), l’ailier international anglais de Manchester City Jack Grealish (27 ans) a tenu à souligner le second acte des siens, qui a permis aux Skyblues d’appuyer sur l’accélérateur et s’adjuger un succès important face aux Reds, bloqués à la sixième place, pour mettre la pression sur Arsenal, qui affronte Leeds à domicile un peu plus tard dans après-midi. L’Anglais a également avoué qu’il était malade avant ce choc…

«J’étais aux toilettes ! Je me suis sentie malade toute la matinée mais je me sens bien maintenant! C’était une performance brillante. Nous savions que ce serait un match difficile contre Liverpool. Nous voulions bien commencer cette dernière période de la saison. Nous avons répondu brillamment à l’arrière et nous avons été excellents en deuxième mi-temps. Arsenal est une grande équipe. C’est entre leurs mains pour le moment. Mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour les chasser. Nous devons continuer à gagner des matchs.»

