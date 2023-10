OM : Didier Drogba justifie enfin son départ

L’histoire d’amour entre Didier Drogba est connu de tous. Passé par la cité phocéenne un an seulement, l’ex-international ivoirien avait tout écrasé sur son passage inscrivant 32 buts en 55 matches. De quoi forcément marquer les esprits et le cœur des supporters marseillais. Mais finalement, après sa saison XXL, il avait décidé de rejoindre Chelsea pour poursuivre sa progression et ainsi devenir l’une des légendes des Blues. Dans un entretien accordé à "Zack en roue libre", Didier Drogba est revenu sur son départ précipité.

«J’ai rien demandé, je n’ai pas envie de partir (…) Quand je rentre, tout s’accélère, il y a la conférence de presse et le président de l’époque, Boucher, qui me dit qu’avec l’argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs et que l’équipe ne sera plus dépendante de moi. Et il me dit : "Est-ce que la performance que tu as fait cette année (32 buts) tu la feras l’an prochain ?" Cela a piqué mon ego. Je me suis dit : "Ah, ils pensent que ce que j’ai fait là, c’est le fruit du hasard". Les 32 buts que j’ai mis, c’est moi, mon intelligence, mes capacités, ma technique, tout ce que tu veux sauf du hasard. Cela m’a vexé et du coup, je me suis dit : "j’accepte de partir à Chelsea". »