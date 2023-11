Ligue 2 : Guingamp s’impose dans la douleur contre Auxerre

Pour la clôture de la 13e journée de Ligue 2, Auxerre se déplaçait à Guingamp avec l’objectif de renouer avec le succès et de repasser sur le podium, devant Saint-Etienne. Mais la partie a été plus compliquée que prévu pour le relégué de Ligue 1, qui a concédé l’ouverture du score sur un but de Pellenard, contre son camp (1-0, 51e).

{"key":"api_embed_match_teams_standings","matchId":"6714887579872930644"}

En fin de partie, l’AJA est parvenue à revenir au score grâce à Perrin (1-1, 73e), mais quelques minutes plus tard, El Ouazzani offrait le but de la victoire au club breton (2-1, 80e). Dans une fin de match tendue, où il y a eu deux expulsés de chaque côté, l’EAG l’a finalement emporté et revient à un point des cinq premières places. De son côté, Auxerre enchaîne un quatrième match sans victoire et reste à la quatrième place, a deux points de l’ASSE.