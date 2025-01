Ligue Europa : les 15 premiers qualifiés sont connus

Ce jeudi, la Ligue Europa nous a livré sa 7e journée. Sept équipes étaient déjà qualifiées pour les barrages soit la Lazio Rome, l’Athletic Club, Anderlecht, l’Olympique Lyonnais, Galatasaray, l’Eintracht Francfort et Manchester United. Un joli contingent qui est devenu plus important depuis la fin des matches du jour.

En effet, Tottenham (6e), qui a battu Hoffenheim (3-2), le FCSB (8e) qui a dominé Qarabag (3-2), Bodo/Glimt (10e) qui l’a emporté contre le Maccabi Tel-Aviv (3-1), le Viktoria Plzen (11e) tombeur d’Anderlecht (2-0) et l’Olympiakos (12e) qui s’est offert Porto (1-0), ont assuré le coup en début de soirée. Les Glasgow Rangers (13e), l’AZ Alkmaar (14e) et l’Union Saint-Gilloise (15e) sont aussi assurés du top 24. Leader, la Lazio est la première équipe assurée du top 8 et ira directement en 1/8e de finale.