Ademola Lookman est à un pas de l’Atlético de Madrid

Ademola Lookman souhaite quitter l’Atalanta depuis l’été dernier, après plusieurs saisons de très haut niveau sous le maillot bergamasque. L’attaquant nigérian avait déjà été tout proche d’un départ cet hiver, notamment vers le Fenerbahçe, mais l’opération n’avait finalement pas abouti faute d’accord total entre les clubs. Malgré cela, sa volonté de relever un nouveau défi est restée intacte, et son avenir semblait clairement s’écrire loin de Bergame lors de ce mercato hivernal. Surtout après une belle CAN où il a compilé quatre buts et autant de caviars en six rencontres.

Selon Sky Italia, cette porte de sortie pourrait désormais être l’Atlético Madrid, avec qui l’Atalanta aurait trouvé un accord autour de plus de 40 millions d’euros, bonus compris. Lookman se rapproche également d’un terrain d’entente contractuel avec le club madrilène, même si sa décision finale est encore attendue. Son absence du groupe pour le match contre Côme (dimanche 15h) renforce toutefois l’idée d’un transfert imminent, qui pourrait se conclure dans les derniers jours du mercato.