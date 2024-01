CdF : la réponse incendiaire de Nice après les incidents en tribunes

À l’heure où Bordeaux et Nice croisaient le fer dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France ce samedi, des incidents ont éclaté dans les tribunes du Matmut Atlantique entre supporters des deux camps. Des bagarres et des jets de fumigènes dans le parcage visiteur ont nécessité l’intervention des stadiers pour tenter de ramener le calme et ont eu pour conséquence directe le report du coup d’envoi, initialement fixé à 17h30, de quelques minutes.

Regrettant ces violences, le Gym n’a pas tardé à accuser les Girondins via un communiqué sur les réseaux sociaux. «L’OGC Nice déplore l’agression subie par ses supporters avant ce Bordeaux-Nice suite à la tentative de vol de bâche par les supporters girondins et attend que la lumière soit faite par les autorités compétentes sur les événements qui ont entraîné cette situation», peut-on lire sur le compte X du club azuréen.