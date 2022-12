OL : le coup de gueule de Laurent Blanc malgré la victoire à Brest

La suite après cette publicité

Auteurs d’une prestation convaincante sur la pelouse de Brest, les Lyonnais sont repartis de Bretagne avec les trois points de la victoire (2-4) et de belles satisfactions pour l’ensemble du groupe. Un succès pour lequel ne souhaite évidemment pas s’enflammer Laurent Blanc, le coach rhodanien, qui a également appelé l’ensemble de son équipe à ne pas se plaindre des éléments ne tournant pas forcément en leur faveur.

Interrogé sur les conditions de préparation et de jeu inhérentes à la rencontre, l’ancien sélectionneur national a mis les choses au clair : « comme je le dis aux joueurs, arrêtons de nous plaindre ! Je suis pourtant le premier à pester, mais arrêtons, qu’est-ce que tu veux y faire ? On n’est pas au complet, il pleut, il fait froid. Arrêtons de nous dédouaner. Nous sommes responsables de tout, moi et les joueurs. » Une mise au point qui a le mérite d’être claire.

