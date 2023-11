OM-Lille : Samuel Gigot satisfait du match nul

Ce ne fut pas l’opposition du siècle, en tout cas pas dans le contenu, mais Samuel Gigot se contente de ce qu’il y a à prendre. Loin d’être rayonnant, l’OM a en effet décroché un match nul face au LOSC ce samedi au Stade Vélodrome (0-0). Interrogé à l’issue du match au micro de Canal+, le défenseur marseillais s’est dit satisfait du résultat obtenu face à une équipe de qualité comme le LOSC.

«C’était serré, Lille a eu pas mal de possession mais sans vraiment créer de danger. Il n’y a pas eu énormément d’occasions, ça s’est joué sur des détails, eux avec la barre (de Yazici en première période) et nous avec Amine (Harit). C’est un bon point de pris face une belle équipe qui joue très bien. Match après match on progresse, tactiquement on bloque pas mal les équipes et c’est très intéressant. Maintenant, il faut progresser dans le dernier geste, être plus agressif dans le contre pressing. C’est des belles équipes en face mais c’est bien qu’on n’ait pas pris de but derrière aujourd’hui.»