CdM : Neymar prévient Messi et Mbappé

La Coupe du monde démarre dimanche prochain avec une première rencontre entre le Qatar, le pays hôte, et l'Équateur. Le Brésil devra lui attendre le 24 novembre pour entamer la compétition lors d'un match contre la Serbie. La Seleçao visera la victoire, elle qui fait partie des favorites de la compétition. «Tout le monde a évidemment de grands espoirs pour la Coupe du monde et ne se sent pas anxieux mais excité. Tout le monde veut être à la Coupe du monde», lâche Neymar dans un entretien accordé à The Telegraph ce mercredi.

Le numéro 10 du PSG en profite pour envoyer un message à deux sérieux concurrents, qui sont en plus ses coéquipiers en club : Messi et Mbappé. « On en parle peu mais parfois on plaisante sur le fait de se croiser en finale. Je lui dis (à Messi) que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole bien. Jouer avec lui et Kylian est un énorme plaisir. Ce sont deux grands, Messi étant longtemps considéré comme le meilleur au monde.» Il explique également que jouer avec Mbappé est un privilège et un atout pour remporter de grands trophées. «Kylian est un jeune joueur qui a grandi et a montré son potentiel, et qui a encore beaucoup à faire. C'est toujours génial de jouer aux côtés des plus grands, j'ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées.»