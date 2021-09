FC Barcelone : la date de retour de Sergio Agüero est connue

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Manchester City, Sergio Agüero n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs du FC Barcelone. Blessé au mollet droit début août, l'attaquant argentin a dû être éloigné des terrains d'entraînement pour une dizaine de semaines. Et selon les informations de SPORT, le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League pourrait bien faire son retour à la compétition à la mi-octobre.

Le quotidien sportif catalan ajoute que sa blessure devrait être soignée au retour de la prochaine trêve internationale et ainsi être convoqué pour la 9ème journée de LaLiga, lors de laquelle le FC Barcelone recevra Valence au Camp Nou. Un renfort offensif de taille pour Ronald Koeman, qui devait également faire sans Ansu Fati, revenu ce week-end et buteur face à Levante (3-0), et Ousmane Dembélé, dont le retour est aussi prévu face au club che dans moins de trois semaines.