Le Brésil fixe une condition pour le successeur de Dorival junior

Il était écrit dès le coup de sifflet final et la lourde défaite en Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde que les jours de Dorival Junior à la tête du Brésil étaient comptés. Le couperet est finalement tombé hier dans la soirée. Le technicien de 62 ans a été démis de ses fonctions. «La Confédération brésilienne de football informe que le sélectionneur Dorival Júnior ne sera plus à la tête de l’équipe nationale brésilienne. Le conseil d’administration remercie le joueur et lui souhaite plein de succès dans la suite de sa carrière. La CBF s’efforcera désormais à lui trouver un remplaçant.»

La suite après cette publicité

A un peu plus d’un an de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Seleçao se retrouve sans sélectionneur, une nouvelle fois. Depuis le départ de Tite, qui avait été présent à la tête de la sélection brésilienne pendant 6 ans (2016-2022), c’est l’instabilité qui règne. L’intérimaire Ramon Menezes n’est resté que trois matchs pour laisser la place à Fernando Diniz, lequel est parti au bout de six matchs et un mauvais bilan. Dorival Junior est lui resté un peu plus longtemps, 1 ans et 3 mois, mais sans briller lui non plus. Le Brésil occupe la 4e place dans la zone sud-américaine, indigne de son rang.

Le Brésil veut mettre un étranger au poste de sélectionneur

Il faut donc une nouvelle fois se mettre en quête d’un sélectionneur. La dernière fois, la tâche n’avait pas été simple et la CBF risque encore une fois de se taper la tête contre les murs. Malgré le prestige de sa sélection, elle éprouve une certaine difficulté à faire venir un entraîneur de renom et persiste dans cette voie-là. Les premiers noms déjà sortis ne sont pas n’importe lesquels à l’image de Carlo Ancelotti et Jorge Jesus. Des Brésiliens au profil prometteur, mais encore inexpérimenté sont également plébiscités par certains à la fédération comme Filipe Luis. Il y a également Renato Gaúcho, qui a déjà roulé sa bosse.

La suite après cette publicité

Mais pour ces deux derniers, ça s’annonce compliqué. D’après les informations de UOL, la CBF a décidé qu’elle ferait appel en priorité à un sélectionneur étranger. 4 profils ont été identifiés et constituent une sorte de short-list prioritaire aux yeux de la fédération et de ses dirigeants. On retrouve donc Carlo Ancelotti et Jorge Jesus, déjà cités plus haut, mais aussi Pep Guardiola, dont le contrat a été prolongé récemment mais dont le Manchester City n’avance plus. Et il y a aussi le Portugais Abel Ferreira, entraîneur à succès de Palmeiras depuis 2020. Aucun contact n’aurait pour le moment été noué avec ces techniciens.