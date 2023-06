Liga : le Celta Vigo se sauve contre le Barça, Valladolid relégué

Ce dimanche, c’était l’épilogue de l’édition 2022-2023 de la Liga. Alors que l’après-midi a été marquée par les adieux émouvants de Karim Benzema au stade Santiago-Bernabeu lors du match nul du Real Madrid contre Bilbao (1-1), cinq autres rencontres se disputaient à 21h. Parmi ces matches, le FC Barcelone, qui a déjà empoché son titre de champion, se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo, qui devait faire un résultat pour se sauver. Face aux coéquipiers de Iago Aspas, les ouailles de Xavi ont bien démarré leur rencontre. Inspirés offensivement, les Catalans ont cru ouvrir le score mais Franck Kessié a été signalé hors-jeu alors qu’il avait trompé Ivan Villar (11e).

Après ce coup du sort, les débats se sont équilibrés. Le milieu ivoirien du Barça a armé une tête dangereuse (27e) quand le missile de Robert Lewandowski (40e) qui s’est écrasé sur le poteau droit de Villar a répondu à l’occasion d’Oscar Rodriguez (38e). Solidaires et de plus en plus incisifs, les Galiciens ont alors trouvé le chemin des filets juste avant la pause grâce à Gabri Veiga (42e, 1-0). Inspiré, le jeune milieu espagnol a remis le couvert au retour des vestiaires enterrant ainsi les espoirs d’invincibilité de Marc-André Ter Stegen (62e, 2-0). Malgré la réduction de l’écart au score par Ansu Fati (2-1, 79e), Vigo a tenu pour obtenir un maintien dûment mérité.

Almeria se sauve in extremis, Valladolid relégué

Dans les autres pelouses de ce multiplex de 21h, le Bétis Séville, assuré de finir sixième et donc d’être qualifié pour la Ligue Europa, a été accroché par Valence. Les Andalous avaient parfaitement débuté la rencontre grâce à une réalisation d’Ayoze Perez dès les premières secondes de la rencontre (1-0, 1e). En seconde période, le club Ché a finalement égalisé grâce au troisième but en dix matches du jeune buteur Diego Lopez (1-1, 71e). Elche et Cadix se sont quittés sur le même résultat (1-1).

Le match le plus animé de la soirée a eu lieu à Barcelone entre l’Espanyol et Almeria. Se battant pour leur maintien face à des Catalans condamnés, Almeria s’est incliné. Ouvrant pourtant le score grâce à l’ancien Rémois El-Bilal Touré (10e), l’Espanyol est revenu grâce à Puado (13e) avant de reprendre l’avantage grâce à l’ancien Brestois Ronaël Pierre-Gabriel (49e). Embarba s’est alors mué en sauveur. Après avoir égalisé une première fois (58e), l’Espagnol a remis les compteurs à zéro en fin de rencontre sur penalty (3-3, 87e) suite au but de Koleosho (3-2, 73e). Un but qui a assuré le nul et le maintien sur le fil pour Almeria. Dans le même temps, Valladolid s’est heurté à son manque de réalisme qui l’a contraint à la descente sur la pelouse de Getafe (0-0).