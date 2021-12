Juventus : Massimiliano Allegri regrette l'inefficacité de ses attaquants

Après la victoire à domicile face au Genoa (2-0), l'entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a félicité ses joueurs malgré une inefficacité offensive : «nous voulions améliorer notre rapport chances/buts marqués... Cependant, j'ai également apprécié de regarder l'équipe ce soir. C'est arrivé dans d'autres matchs, contre la Salernitana, par exemple, mais aussi contre Sassuolo, même si nous avons perdu, mais alors les résultats comptent. Nous ne pouvons que nous améliorer dans le pourcentage d'occasions concrétisées.»

Le technicien italien a également tenu à mettre en exergue la prestation de son milieu de terrain uruguayen Rodrigo Bentancur, qu'il considère comme «un joueur qui, avec Locatelli, combine qualité et quantité, il est bon dans le jeu court et s'améliore dans le jeu long. Je crois qu'un joueur doit être complet, tant dans le jeu court que dans le jeu long, sinon on ne déclenche jamais les attaquants. Ce soir, même s'ils ont parfois commis des erreurs de taille, ils ont su mettre en action leurs attaquants.»