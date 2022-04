Lewis Hamilton explique les raisons de son implication dans le rachat de Chelsea

Cela a été annoncé cette semaine, Lewis Hamilton a rejoint le consortium de Sir Martin Broughton pour racheter Chelsea. Une implication inattendue et sortie de nulle part, que le principal intéressé explique à la BBC par son amour pour le football et l'opportunité à saisir : «Chelsea est l'une des plus grandes équipes du monde. Lorsque j'ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit : "Ouah, c'est une occasion formidable de faire partie de quelque chose d'aussi grand.» Les discussions avec le leader du consortium l'ont également convaincu : «Sir Martin a pris le temps de me parler au téléphone et de m'expliquer ses objectifs et ceux de son équipe s'ils devaient remporter l'appel d'offres, ce qui était incroyablement excitant et tout à fait en phase avec mes valeurs.»

Depuis très jeune, le Britannique aime le football et le pratiquait dans ses jeunes années, il était même un supporter déclaré d'Arsenal, ce qui pourrait surprendre maintenant, mais il explique avoir toujours eu des liens avec les Blues : «je suis un fan de football depuis que je suis enfant. J'ai joué dans l'équipe de l'école chaque année dans mon enfance et j'ai assisté à de nombreux matchs. Quand j'étais jeune, je voulais m'intégrer et tous les enfants soutenaient des équipes différentes. Je me souviens avoir changé d'équipe et ma sœur m'a frappé en me disant que je devais soutenir Arsenal, alors je suis devenu un supporter d'Arsenal. Mais mon oncle Terry est un grand fan des Blues et j'ai assisté à de nombreux matchs avec lui pour voir jouer Arsenal et Chelsea.»