JT Foot Mercato : Nice met les bouchées doubles sur le mercato

Nice s’active sur tous les fronts

Plus que onze jours et le mercato est terminé, plusieurs clubs, comme l’OGC Nice, ont choisi de mettre les bouchées doubles pour se renforcer. Ça commence à faire un moment que sur Foot Mercato, on vous annonce que le club azuréen a un accord avec Terem Moffi. Après deux premières offres refusées par Lorient, Nice a formulé une troisième proposition, comme révélé par Ouest-France. Elle s’élève à 17 M€ + 3M€ de bonus, soit un total de 20 M€. Ce qui se rapproche des exigences des dirigeants des Merlus. Les prochaines heures s’annoncent décisives, surtout qu’Andy Delort est toujours en instance de divorce avec l’OGC Nice afin de finaliser son transfert vers Nantes. L’attaquant ne s’est pas présenté ce mercredi matin à l’entraînement des Niçois, comme l’ont révélé nos confrères de Nice-Matin. Les négociations se poursuivent avec Nantes, et le montant devrait graviter autour des 6 M€. La direction niçoise veut aussi se renforcer en défense centrale. Selon nos informations, le club de la Côte d’Azur a fait une offre à l’Istanbul Basaksehir pour le défenseur central du Burundi, Youssouf Ndayishimiye. Enfin, Nice aurait pu perdre Kasper Schmeichel cet hiver à cause du Bayern Munich. Freiné dans le dossier Yann Sommer par le Borussia Mönchengladbach, le club bavarois avait obtenu rapidement l’accord du portier de 36 ans arrivé à Nice l’été dernier. Mais finalement, hier, le club bavarois a officialisé le recrutement du gardien suisse. Un prêt avec option d’achat était dans les tuyaux.

La grosse colère de Guardiola

Pep Guardiola a complètement craqué hier malgré une victoire contre Tottenham (4-2). La lutte pour le titre contre Arsenal, ça lui tient à cœur, mais il a l’impression d’être seul à vouloir le trophée à City. Manchester City a maintenant cinq points de retard sur Arsenal, mais avec un match de plus. Rien n’est encore joué, mais la victoire finale semble tendre les bras aux Gunners. Ce qui a encore plus fait craquer le coach espagnol, hier, c’est le manque d’énergie des supporters de City, qui sont resté muet une bonne partie du dernier match comme il l’a expliqué au micro de Sky Sport. «Il y avait un manque de courage, de passion, de feu, de désir de gagner dès la première minute. C’est pareil pour les fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Je veux que mes fans reviennent».

Les officiels du jour

Memphis Depay rebondit à l’Atlético de Madrid. João Felix parti à Chelsea, les Colchoneros cherchaient son remplaçant. Et encore une fois, ils ont recruté un attaquant devenu indésirable en Catalogne. Le Néerlandais a signé un contrat de deux ans et demi.Danny Ings signe à West Ham jusqu’en 2025 ! L’attaquant d’Aston Villa s’est engagé en faveur des Hammers, comme annoncé par le club de Birmingham et confirmé par le club de Londres dans la foulée. Le montant du transfert n’a pas encore été divulgué, mais West Ham a déjà annoncé son numéro de maillot, il portera le n°18. Puis Lorient a officialisé le transfert de Dango Ouattara direction Bournemouth et la Premier League. On vous l’avait annoncé depuis quelques jours déjà. L’attaquant burkinabé va rapporter près de 30 millions aux Merlus. Enfin, le FC Barcelone a officialisé ce mercredi la signature du jeune Argentin Lucas Román en provenance du Ferro Carril Oeste, club de deuxième division argentine. Cet ailier âgé de 18 ans rejoindra dans un premier temps le Barça B afin d’y faire ses armes.